Die Mainzer Grünen haben Christian Viering als Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl nominiert. Der 38 Jahre alte freigestellte Betriebsrat bei Boehringer Ingelheim kündigte am Samstag in Mainz an, sich vor allem für Klimaneutralität und gute Arbeitsplätze in der Landeshauptstadt stark machen zu wollen. "Ich kann diese Stadt in den nächsten acht Jahren bei den großen Herausforderungen führen, und ich kann auch diesen Wahlkampf gewinnen", sagte Viering bei seiner Vorstellung.