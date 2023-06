Wegen des Waldbrandes nahe Pirmasens sind mehr als 200 Helfer im Einsatz. Das sagte die Landrätin des Kreises Südwestpfalz, Susanne Ganster (CDU), am Dienstag. Für die von der Evakuierung betroffenen Anwohner sei eine Notunterkunft eingerichtet worden. Wegen des Feuers wurden mehrere Straßenzüge in Rodalben bei Pirmasens evakuiert, rund 50 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Hintergrund dafür ist, dass sich in dem Waldbrandgebiet noch Munition und Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg im Boden befinden könnten.