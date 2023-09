Mit einem feierlichen Freiluftkonzert ist am Freitag der traditionelle Dürkheimer Wurstmarkt eröffnet worden. Anschließend sollten Schausteller und Winzer zum nahen Festplatz ziehen. Die pfälzische Kommune Bad Dürkheim erwartet bis zum 18. September wieder mehr als 600.000 Besucherinnen und Besucher. Das Spektakel gilt als größtes Weinfest der Welt.

An 56 Ausschankstellen stehen diesmal 307 Weine und Sekte aus Bad Dürkheimer Weinbergen und Weinkellern im Mittelpunkt. Ihren Ursprung hat die Feier im 12. Jahrhundert, als Winzer und Bauern ihre Produkte Pilgern anboten. Diese reisten alljährlich Ende September zur Wallfahrt an. In diesem Jahr erlebt das Weinfest seine 607. Auflage.

Das Volksfest dauert bis zum 12. September und nach einer Verschnaufpause noch einmal vom 15. bis 18. September.

