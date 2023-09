Die Weinlese 2023 wird nach Einschätzung des Deutschen Weininstituts (DWI) bereits Ende September größtenteils abgeschlossen sein. "Die sonnige Witterung im September hat die Reife stark beschleunigt", sagte Sprecher Ernst Büscher vom DWI der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Dies gelte vor allem für die Anbaugebiete Rheinhessen, Baden und Pfalz sowie für die Burgunder-Sorten. "Das ist dieses Jahr ausgesprochen früh." An Mosel und Mittelrhein, wo der Riesling dominiert, werde aber noch bis in den Oktober hinein geerntet. "Auf den letzten Metern ist jetzt noch einmal die Witterung entscheidend."