Eine 89-jährige Frau ist in Weiskirchen im Nordsaarland zu Hause überfallen und ausgeraubt worden. Der Täter kam am Samstagabend mit einem E-Scooter zum Haus der Frau und gab sich als Gemeindebediensteter aus, der ihren Wasserzähler ablesen müsse, wie die Polizei in Wadern mitteilte.