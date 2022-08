Eine eher gemächliche Verfolgungsfahrt hat die Polizei im Westerwald beschäftigt. Eine Streife wollte in der Nacht zum Samstag bei Ransbach-Baumbach ein mit zwei Menschen besetztes Auto kontrollieren, wie die Polizei in Montabaur mitteilte. Doch der Fahrer habe weder auf ein Stopp-Signal noch auf Blaulicht und Martinshorn reagiert und sei davongefahren - mit Tempo 40 bis 50. Das Auto stoppte schließlich in einer Sackgasse und der Fahrer konnte nach kurzer Flucht zu Fuß geschnappt werden.