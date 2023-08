Bei einem Verkehrsunfall bei Siershahn (Westerwaldkreis) sind fünf Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war eine 24-Jährige am späten Mittwochabend in einer Linkskurve mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal mit dem Fahrzeug einer 19-Jährigen zusammengestoßen. Alle Insassen der beiden Fahrzeuge mussten demnach im Krankenhaus behandelt werden. An den Fahrzeugen entstand laut Polizei erheblicher Sachschaden. Bei der Unfallverursacherin sei bei einem Atemalkoholtest ein Wert von 1,48 Promille festgestellt worden. Ihr soll nun der Führerschein entzogen werden.