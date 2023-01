Ein Autofahrer ist auf der Autobahn 3 in Höhe Oberhaid (Westerwaldkreis) von der Strecke abgekommen und mit vier Fahrzeugen zusammengestoßen. "Das Trümmerfeld erstreckte sich über die komplette Fahrbahnbreite und über eine Länge von mehreren 100 Metern", erklärte die Polizei am Dienstagmorgen. Der 24-jährige Unfallverursacher ist demnach in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Mittelschutzplanke geprallt. Von dieser abgewiesen sei er dann in die vier weiteren Autos gekracht. Vier Menschen seien nach dem Unfall am Montagabend leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht worden.