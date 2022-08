Ein Rollerfahrer hat im Vollrausch in Maxsain (Westerwaldkreis) einen geparkten Pferdeanhänger gerammt und sich dabei leicht verletzt. Am Unfallort stellten die Beamten bei dem 40 Jahre alten Fahrer einen Alkoholgehalt von 2,68 Promille fest, wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte. Einem Schnelltest zufolge soll der Mann auch unter Drogen gestanden haben. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.