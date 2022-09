Bei einem Scheunenbrand in Helferskirchen (Westerwaldkreis) ist ein Mensch leicht verletzt worden. Der Bewohner des Gehöfts habe versucht, das Feuer am Montagabend zu löschen und sei wegen einer leichten Rauchgasvergiftung behandelt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Bei dem Brand sei ein Schaden von rund 50.000 Euro entstanden, hieß es in einer Mitteilung der Polizei.