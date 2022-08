Der Fahrer eines motorisierten Dreirads ist am Freitagabend bei einem Unfall gestorben. Der 32-jährige Mann kam zwischen Pottum und Stahlhofen am Wiesensee (Westerwaldkreis) aus noch unbekannten Gründen in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, wie die Polizei Montabaur mitteilte. Er habe sich mit seinem Fahrzeug im Straßengraben überschlagen und sei noch an der Unfallstelle gestorben.