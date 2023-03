Bei einem Unfall auf der Autobahn 3 nahe Ebernhahn (Westerwaldkreis) ist ein Lkw-Fahrer ums Leben gekommen. Der 54-Jährige war am Donnerstagabend mit seinem Sattelzug in einen Lastwagen an einem Stauende gekracht, wie die Polizei in der Nacht zum Freitag mitteilte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde er in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er starb noch am Unfallort. Der Fahrer des anderen Sattelzugs wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Schätzungen der Polizei zufolge bewegt sich der Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich. Wegen des Unfalls staute sich der Verkehr auf einer Länge von rund sieben Kilometern. Die Strecke in Richtung Frankfurt am Main wurde bis in die Morgenstunden gesperrt.