Ein mutmaßlich betrunkener Rollerfahrer ist am Donnerstag auf der Landstraße 313 bei Montabaur gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Der 68 Jahre alte Mann sei in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und in eine Schutzplanke gekracht, teilte die Polizei am Abend mit. Schwer verletzt sei er unter dem Roller liegen geblieben und durch Passanten befreit worden. Den Beamten zufolge schien der Mann bei der Unfallaufnahme stark betrunken gewesen zu sein, wie eine Sprecherin erklärte. Zur Behandlung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Dort entnahm man ihm eine Blutprobe zur Ermittlung des Alkoholgehalts.