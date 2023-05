Ein Lastwagenfahrer ist am Dienstagmorgen bei einem Unfall auf der A3 nahe Montabaur (Westerwaldkreis) schwer verletzt worden. Gegen 6.30 Uhr wurde ein Streifen der Fahrbahn Richtung Köln wieder für den Verkehr freigegeben, wie die Polizeiautobahnstation in Montabaur mitteilte. Demnach werde es bis zur endgültigen Bergung der Unfallfahrzeuge aber auch in den nächsten Stunden noch zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen.

Bisherigen Ermittlungen zufolge war ein Sattelzug am frühen Morgen vermutlich wegen eines technischen Defekts kurz vor dem Autobahndreieck Dernbach auf dem rechten Fahrstreifen liegen geblieben, wie es in der Mitteilung hieß. Der Fahrer eines anderen Sattelzugs hielt demnach an, um dem Pannen-Lkw Hilfe zu leisten. Ein nachfolgender Lkw-Fahrer erkannte die Situation zu spät und konnte nicht mehr anhalten. Sein Fahrzeug krachte auf den in der Mitte stehenden Lkw und schob diesen auf den anderen Sattelzug. Der Fahrer des auffahrenden Lastwagens wurde dabei im Führerhaus eingeklemmt und schwer verletzt. Er wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Der Verkehr staute sich nach einer dreieinhalbstündigen Vollsperrung zeitweise auf über fünf Kilometer, wie es hieß. Da einer der Lkws Farbe geladen hatte, die bei dem Unfall austrat, werde die Bergung noch mehrere Stunden in Anspruch nehmen.

