In einer Lagerhalle in Höhn (Westerwaldkreis) ist am späten Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. Eine Brandstiftung könne nicht ausgeschlossen werden, teilte die Polizei mit. Demnach befanden sich neben gelagertem Obst und Getreide auch landwirtschaftliche Fahrzeuge in dem Gebäude. Die Schadenshöhe war zunächst unbekannt. Die Löscharbeiten wurden am frühen Samstagmorgen beendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.