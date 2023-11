Bei einem Zusammenprall zweier Autos auf einer Landstraße in Hilgert (Westerwaldkreis) sind zwei Frauen schwer verletzt worden. Eine 23-jährige Autofahrerin missachtete am frühen Mittwochabend an der Einmündung des Gewerbegebiets auf der L307 beim Linksabbiegen die Vorfahrt einer 25-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Autos prallten daraufhin aufeinander. Beide Frauen wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Straße war laut Polizei für etwa eineinhalb Stunden gesperrt.