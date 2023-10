Nach der Insolvenz des Keramikunternehmens Römertopf gibt es zwei interessierte Investoren. Wie Geschäftsführer Frank Gentejohann am Freitag sagte, haben diese am vergangenen Mittwoch Angebote abgegeben, die nun beim Verwalter und den Banken als Hauptgläubiger zur Prüfung liegen. "Ich hoffe nun auf eine schnelle Entscheidung spätestens in den nächsten 14 Tagen", sagte Gentejohann.