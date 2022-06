Bei einer Kollision mit zwei Autos auf einer Landstraße in Nentershausen sind drei Menschen, darunter ein Kind, leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten die verletzten Personen am Samstagabend zur weiteren Behandlung in eine Klinik, wie die Polizei mitteilte. Nach bisherigem Stand der Erkenntnisse missachtete der Fahrer eines der Fahrzeuge die Vorfahrt, als er die Landstraße von der L317 auf die L318 wechselte. Dabei kollidierte er mit dem Wagen der Frau. Es entstand zudem ein erheblicher Sachschaden.