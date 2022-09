Nach einem ruhigen Start in die Woche bei sommerlichen Temperaturen werden am Dienstag Gewitter in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet. Zunächst sei es am Sonntag wechselnd bewölkt und auch einige Schauer seien möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mit. Die Temperaturen erreichen sommerliche 25 bis 29 Grad. Zum Wochenstart am Montag bleibe es niederschlagsfrei und werde noch wärmer mit bis 31 Grad. In der Nacht zum Dienstag ziehen den Meteorologen zufolge dann aber dichte Wolkenfelder auf und es könne erste Gewitter geben. Am Dienstag sei es teils stark bewölkt und zeitweise gebe es Schauer und Gewitter. Die Temperaturen bleiben aber mit Höchstwerten von 25 bis 30 Grad sommerlich.