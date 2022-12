Zum dritten Advent können sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland auf graue Wolken und kalte Temperaturen einstellen. Der Sonntag beginne stark bewölkt, am Nachmittag könne es aber vereinzelt auflockern, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mit. Die Temperaturen erreichen maximal minus zwei bis ein Grad, im Bergland liegen sie bei minus drei Grad. In der Nacht bleibt es weiterhin bewölkt, stellenweise kann sich Nebel bilden bei Tiefstwerten zwischen minus drei und minus sieben Grad.