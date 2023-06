Bestes Schwimmbadwetter mit viel Sonne und um die 30 Grad: Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland können sich auf ein richtig schönes Sommer-Wochenende freuen. An diesem Freitag ziehen im Tagesverlauf nur einige Quellwolken auf, wie der Deutsche Wetterdienst am Freitag in Offenbach mitteilte. Gewitter mit Starkregen seien aber nicht ganz ausgeschlossen, am ehesten erwartet der DWD dies im nordöstlichen Bergland. Heiter bis sonnig werde es auch am Samstag, im Nordosten seien weitere einzelne Schauer nicht ganz ausgeschlossen. Wie auch am Sonntag sind laut DWD Temperaturen bis 32 Grad möglich.