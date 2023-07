In Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird es am Dienstag mit bis zu 37 Grad besonders heiß. Die höchsten Werte werden dabei im Tagesverlauf in der Vorderpfalz erreicht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Ab dem späten Nachmittag und Abend seien dann Schauer und vor allem im Süden teils kräftige Gewitter mit Starkregen und Hagel möglich. In der Nähe von Schauern und Gewittern kann es zudem stürmen. Die Nacht bleibt bei Temperaturen zwischen 16 und 20 Grad regnerisch und örtlich gewittrig.