Der heiße und viel zu trockene Sommer geht in Rheinland-Pfalz und dem Saarland in eine neue Woche. Die Höchsttemperaturen steigen von maximal 29 Grad am Sonntag allmählich wieder - auf bis zu 32 Grad am Mittwoch, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Sonntag vorhersagte. Etwas kühler ist es im Bergland, in der Eifel können die Temperaturen nachts sogar bis auf zehn Grad sinken. Im Norden von Rheinland-Pfalz könnte es am Montagnachmittag und -abend ein wenig ersehnten Niederschlag geben. Sonst bleibt die Trockenheit erhalten - voraussichtlich auch noch über den Mittwoch hinaus bis zum Monatsende.