Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird ungemütlicher. Vereinzelt sind am Samstag Schauer möglich, die Höchsttemperaturen liegen zwischen 12 Grad in der Eifel und 18 Grad am Oberrhein, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte. In der Nacht zum Sonntag kann es gebietsweise Frost in Bodennähe geben.

Am Sonntag ist es den Angaben zufolge wechselnd bewölkt, vereinzelte Schauer sind nicht ausgeschlossen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 10 und 14 Grad und in Hochlagen zwischen 7 und 10 Grad. In der Nacht zum Montag sinken die Temperaturen auf bis zu minus 1 Grad, im Bergland bis minus 3 Grad.

Die neue Woche startet dem DWD zufolge nach Auflösung örtlicher Nebelfelder wechselnd bewölkt, aber niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 9 und 13 Grad.

Wettervorhersage