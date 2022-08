Nach dem stabilen Hochsommerwetter der vergangenen Tage wird es in Rheinland-Pfalz und dem Saarland in der kommenden Woche wechselhafter. In der Nacht auf Montag ziehe dichtere Bewölkung auf, zum Wochenstart seien dann einzelne Schauer und Gewitter möglich, lokal eng begrenzt auch mit Starkregen und Hagel, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mit. Die Temperaturen steigen demnach am Montag auf bis zu 29 Grad, in Hochlagen auf maximal 23 Grad.