Das sonnige und frühsommerliche Bilderbuchwetter bleibt Rheinland-Pfalz und dem Saarland auch nach Pfingsten noch erhalten. Die Temperaturen steigen am Mittwoch bis auf 27 Grad und Niederschläge sind bis dahin nicht in Sicht, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Pfingstsonntag vorhersagte. Am Dienstag ziehen allerdings im Norden zeitweise Wolken auf und es wird mit maximal 19 bis 24 Grad ein wenig kühler. Am Pfingstmontag werden bis zu 26 Grad in der Vorderpfalz, Rheinhessen und dem Saarland erwartet. In der Hocheifel bleibt es etwas kühler. Nachts gehen die Temperaturen bis auf sieben Grad runter, in der Eifel sogar bis auf fünf Grad.