Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland sollten am Wochenende an ihre Regenschirme denken. Am Freitag bleibt es allerdings noch trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Bei sonnigem Wetter erreichen die Temperaturen 32 Grad, im Bergland maximal 28 Grad. Erst in der Nacht auf Samstag kühlt es dann laut DWD ab. Die Meteorologen melden Gewitter und Schauer. Auch Starkregen sei örtlich nicht ausgeschlossen.