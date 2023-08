Zum Start der neuen Woche müssen sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland weiterhin auf Hitze einstellen. Am Montag sind voraussichtlich Höchstwerte zwischen 29 und 33 Grad zu erwarten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. Am Oberrhein steigen die Thermometer teils auf 34 Grad an. Den Meteorologen zufolge wird es heiter und trocken.

Zum Start der neuen Woche müssen sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland weiterhin auf Hitze einstellen. Am Montag sind voraussichtlich Höchstwerte zwischen 29 und 33 Grad zu erwarten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. Am Oberrhein steigen die Thermometer teils auf 34 Grad an. Den Meteorologen zufolge wird es heiter und trocken.

Ähnlich geht es am Dienstag bei Höchstwerten zwischen 28 und 33 Grad weiter. Im Süden sind örtliche Schauer und einzelne Gewitter mit Starkregen möglich, sonst bleibt es niederschlagsfrei. In der Nacht zum Mittwoch könne es im Süden teils noch Schauern oder Gewittern. Vereinzelt ist Starkregen möglich. Auch am Mittwoch sind einzelne Schauer sowie lokale Gewittern mit Starkregen in der Südhälfte nicht ausgeschlossen. Bei Höchstwerten zwischen 29 und 33 Grad bleibt es heiß.

DWD-Wetterbericht