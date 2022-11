In Rheinland-Pfalz und dem Saarland bleibt das Wetter auch zum Beginn der neuen Woche herbstlich. Am Montagvormittag ist es in den Ländern größtenteils stark bewölkt; lediglich im Norden zeigt sich anfangs noch ein bisschen die Sonne, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Nachmittag kann es dann stellenweise regnen. Die Höchsttemperaturen liegen dabei zwischen 7 und 12 Grad. Dazu geht laut DWD ein schwacher, zunehmend mäßiger Wind.