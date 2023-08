Es wird heiß am Wochenende in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Die Temperaturen steigen bis zum Sonntag täglich auf mehr als 30 Grad an, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mit. Der Freitag bleibe demnach voraussichtlich niederschlagsfrei und im Süden der beiden Bundesländer heiter bis sonnig. Das wechselnd bis stark bewölkte Wetter im Norden soll demnach im Laufe des Tages zunehmend auflockern.