Wegen teils kräftiger Regenfälle steigen die Pegelstände an Flüssen im Saarland. Die Wasserstände an den Pegeln im Einzugsgebiet Saar seien derzeit "auf erhöhtem Niveau", teilte das Hochwassermeldezentrum Saarland am Samstag in Saarbrücken mit. Wegen der bis Sonntag vorhergesagten Niederschläge würden die Wasserstände stärker ansteigen. "Es bildet sich ein kleines Hochwasser aus", hieß es. An den Flüssen könne es zu vereinzelten Überflutungen kommen. Im Laufe des Montags sollten die Wasserstände wieder sinken. Da über die nächste Woche "nennenswerte Niederschlagsmengen" vorhergesagt seien, blieben die Wasserstände an den Pegeln "auf hohem Niveau".