Mildere Temperaturen und hin und wieder Sonnenschein: Das Wetter lädt an den bevorstehenden Osterfeiertagen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland zu ausgiebigen Spaziergängen ein. Der Sonntag wird nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) in Offenbach heiter bis wolkig, die Höchsttemperaturen steigen auf 12 bis 16 Grad. Nachts ist noch Frost in Bodennähe möglich.

Der Montag beginnt meist heiter, im Tagesverlauf ziehen dann Wolken auf, aus denen es am Abend regnen kann. Die Temperaturen steigen tagsüber auf 14 bis 19 Grad. Am Dienstag sind dann wieder Schauer möglich, ansonsten scheint gebietsweise die Sonne, wie der DWD vorhersagte. Dazu wird es 11 bis 15 Grad warm, in der Hocheifel bleibt es bei 9 Grad.

