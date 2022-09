Zur Wochenmitte bleibt das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland weiterhin freundlich. Nach Nebelauflösung wird es am Mittwoch wechselhaft bewölkt und überwiegend trocken, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Teilweise kann es zu längeren Sonnenabschnitten kommen. Die Temperaturen steigen auf maximal 13 bis 19 Grad. In der Nacht bildet sich gebietsweise Nebel. Dabei kühlt es auf sieben bis ein Grad ab, in der Eifel sogar auf minus ein Grad.