Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland geht den Prognosen zufolge ähnlich wie bisher weiter: Am Wochenende gibt es Regen und Gewitter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Die Temperaturen erreichen 18 bis 21 Grad und 16 bis 18 Grad in höheren Lagen.