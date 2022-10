Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich am Donnerstag und zum Wochenendstart auf ungemütliches Wetter mit Regen und Gewittern einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, verlagert sich der schauerartige Regen am Donnerstag im Laufe des Tages vom Südwesten nach Nordosten. Am Abend sind vereinzelte Gewitter nicht auszuschließen. Die Temperaturen betragen höchstens 13 bis 18 Grad und 12 Grad im höheren Bergland.

Auch in der Nacht zu und am Freitag selbst rechnet der DWD zeitweise mit schauerartigem Regen und vereinzelten Gewittern. Am Nachmittag wird es demnach dann nördlich der Mosel etwas trockener mit einigen Auflockerungen. Die Nacht zu Samstag kann zwar stark bewölkt werden, bleibt aber überwiegend niederschlagsfrei. Tagsüber bleibt es voraussichtlich meist trocken.

