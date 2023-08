Die zweite Wochenhälfte in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird bewölkt und regnerisch mit einzelnen Gewittern. Am Mittwoch soll es ab dem Nachmittag vor allem im Westen einzelne Schauer geben, lokal sind auch Gewitter mit Starkregen und leichtem Hagel möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Auch stürmische Böen bis zu 70 Stundenkilometer sind möglich. Die Temperaturen liegen bei maximal 19 bis 22 Grad, in höheren Lagen bei 16 Grad.