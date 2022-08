Der Freitag beginnt in Rheinland-Pfalz und dem Saarland bedeckt und mit Regenschauern. Vereinzelt könne es auch zu Gewittern mit Starkregen kommen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Am Nachmittag beruhige sich das Wetter jedoch allmählich wieder. Die Temperaturen liegen bei mäßigem Wind zwischen 25 und 32 Grad und in Hochlagen der Eifel bei 22 Grad. Bei Gewittern sind ebenfalls Sturmböen möglich. Nachts bleibt es niederschlagsfrei.

Der Freitag beginnt in Rheinland-Pfalz und dem Saarland bedeckt und mit Regenschauern. Vereinzelt könne es auch zu Gewittern mit Starkregen kommen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Am Nachmittag beruhige sich das Wetter jedoch allmählich wieder. Die Temperaturen liegen bei mäßigem Wind zwischen 25 und 32 Grad und in Hochlagen der Eifel bei 22 Grad. Bei Gewittern sind ebenfalls Sturmböen möglich. Nachts bleibt es niederschlagsfrei.

Am Samstag wird es in beiden Ländern heiter bis wolkig und trocken. Das Thermometer zeigt bei schwachem bis mäßigem Wind zwischen 23 und 27 Grad an, in Hochlagen 20 Grad. In der Nacht ist es in den Ländern weiterhin gering bewölkt oder klar, regnen soll es nicht. Der Sonntag wird heiter bis wolkig. Die Temperaturen steigen bei schwachem bis mäßigem Wind leicht auf 26 bis 29 Grad, in den Hochlagen sind es 24 Grad. Nachts bleibt es bei höchstens leicht wolkigem Himmel niederschlagsfrei, so der DWD.

Wettervorhersage des DWD