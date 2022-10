Die ungewöhnlich hohen Herbsttemperaturen gehen in Rheinland-Pfalz und im Saarland zum Wochenstart zurück. Am Montag werden noch Tageshöchstwerte zwischen 16 und 20 Grad erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. Zur Wochenmitte liegen die Höchsttemperaturen bei voraussichtlich 14 bis 17 Grad.