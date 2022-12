Winterlich und stellenweise glatt wird es in den kommenden Tagen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Glättegefahr aufgrund von leichtem Schneefall besteht vor allem am Mittwoch, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Erst am Nachmittag schneit es weniger und lockert auf. Die Temperaturen liegen bei minus vier bis plus ein Grad. In der Nacht sind sogar bis zu minus zehn Grad möglich und es wird erneut glatt.