In Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird es am Mittwoch vielerorts heiter bis sonnig und warm. Maximal ist mit Temperaturen von 27 bis 32 Grad zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte. In der Hocheifel bleibt es bei bis zu 26 Grad etwas kühler.