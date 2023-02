Das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland am Mittwoch wird regnerisch - vereinzelt ist auch das ein oder andere Gewitter möglich. Dazu weht ein frischer bis starker Wind aus Westen mit teils stürmischen Böen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Im höheren Bergland erwarten die Wetterexperten Schneeschauer und Glättegefahr. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen fünf und acht Grad Celsius. Auch die Nacht zum Donnerstag bleibt den Angaben nach regnerisch, mit Schnee im Bergland.