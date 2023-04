Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland startet mit zum Teil stürmischen Böen in die neue Woche. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mit. Bei Höchsttemperaturen zwischen 12 und 16 Grad ist der Himmel am Montag demnach wechselnd bis stark bewölkt, es gibt einzelne Schauer. Auch kurze Gewitter seien möglich. Dazu wehe stärkerer Wind, im Bergland seien stürmische Böen möglich.