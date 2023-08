Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird in den kommenden Tagen meist ungemütlich. Für Mittwoch sind Schauer und Gewitter angesagt, die im Tagesverlauf zunehmen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Vor allem im Südosten seien am Abend örtlich Unwetter mit Starkregen und Hagel möglich. Für den äußersten Südosten von Rheinland-Pfalz sprach der Wetterdienst zudem eine Hitzewarnung aus. Die Temperaturen steigen auf 26 bis maximal 30 Grad im Südosten. In der Nacht werden weiterhin Schauer und teils gewittrige Regenfälle erwartet.