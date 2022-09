Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich am Wochenende beim Wetter auf einen herbstlichen Mix mit Wolken, Regen und Gewittern einstellen. Am Sonntag soll es wechselhaft bis stark bewölkt werden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mit. Die Temperaturen erreichen 15 bis 18 Grad Celsius, im höheren Bergland nur bis zu 12 Grad. In der Nacht soll der Regen allmählich nachlassen, es kühlt dabei auf acht bis fünf Grad ab.