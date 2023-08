In Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird das Wetter in den kommenden Tagen wolkig und regnerisch. Der Dienstag startet stark bewölkt und mit vereinzelten Schauern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Temperaturen liegen zwischen 17 und 21 Grad. In der Nacht bleibt es zunächst nass, bevor der Regen im weiteren Verlauf nachlässt. Es kühlt ab auf 12 bis 8 Grad.

Neben Wolken und Regen bringt der Mittwoch dann auch örtlich Gewitter mit sich, die bis in die Nacht zum Donnerstag auftreten können. Mit 19 bis 22 Grad wird es im Tagesverlauf zudem nur unwesentlich wärmer als am Vortag. In der zweiten Nachthälfte lockert es auf und bleibt trocken. Örtlich kann sich Nebel bilden.

