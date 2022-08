Sonnenschein und Trockenheit erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland in den kommenden Tagen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Donnerstag mitteilte, erreichen die Temperaturen am Freitag Höchstwerte zwischen 29 und 33 Grad. Dabei bleibe es trocken, wodurch hohe bis sehr hohe Waldbrandgefahr in den beiden Ländern herrsche.

Das Wochenende startet am Samstag laut DWD ebenfalls trocken und sonnig mit wenigen Wolken und Temperaturen zwischen 29 und 33 Grad. Nach einer trockenen Nacht erwartet der Wetterdienst am Sonntag zunächst viel Sonnenschein. Im Verlauf des Tages könne es gebietsweise aber wolkiger werden. Bei Temperaturen von 31 bis 34 Grad sei dennoch kein Niederschlag zu erwarten. Anders in der Nacht zu Montag: Hier rechnet der DWD mit schauerartigem Regen und Gewittern.

Pressemitteilung