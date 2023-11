Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt herbstlich-wechselhaft. In der Nacht können die Werte in den Minusbereich sinken, wie der Deutsche Wetterdienst am Dienstag in Offenbach mitteilte. Für den Dienstag rechnen die Meteorologen mit Wolken und gebietsweise leichtem Regen. Die Höchsttemperaturen erreichen bis zu elf Grad Celsius und bis zu fünf Grad in Hochlagen.