Schauer, Wolken und auch etwas Sonne erwarten die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland in den kommenden Tagen. Der Mittwoch startet regnerisch, am Nachmittag sind auch Schauer möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen bei milden 13 bis 16 Grad. In der Nacht kann es zunächst vereinzelt noch zu Schauern kommen, später bleibt es aber trocken bei Temperaturen von 8 bis 6 Grad.