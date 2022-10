Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt in den kommenden Tagen ungewöhnlich mild. Am Donnerstag werden Höchstwerte zwischen 17 und 22 Grad erreicht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mitteilte. Bis zum späten Vormittag erwarten die DWD-Meteorologen Nebelfelder, die sich vor allem im Tiefland erst zögerlich auflösen. Am Nachmittag soll es dann verbreitet heiter werden, zum Abend ziehen aus dem Westen dichtere Wolken auf. Es bleibt allerdings trocken. In der Nacht zu Freitag wird erneut Nebel erwartet.