Wolken und örtlich auch Schauer bestimmen am Wochenende das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Am Freitag wechseln sich bei Höchsttemperaturen zwischen 24 und 32 Grad Celsius heitere und bewölkte Abschnitte ab, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mitteilte. Am Abend sind demnach einzelne Schauer möglich. In der Nacht zu Samstag ziehen laut DWD-Prognose von Südwesten teils kräftige Schauer und Gewitter auf. Lokal kann es Starkregen, stürmische Böen und Hagel geben. Dazu kühlt es sich auf 19 bis 12 Grad ab.